Quando non si partecipa a una manifestazione che rivendica il diritto a non restare isolati rispetto al resto del mondo e alla conservazione del posto di lavoro, in una posizione di scarsa sensibilità o, forse, di vera e propria irresponsabilità personale, viene a ritrovarsi anche il comune cittadino.

Il quale, di fronte a un tema centrale quale quello, nel caso di oggi, dell’aeroporto di Alghero mortificato dalla falcidia dei voli della compagnia Ryanair, non dovrebbe decidere sulla propria presenza occupandosi di targhe, bandiere o striscioni di varia foggia di natura politica, che peraltro oggi non c’erano, legati all’evento, quanto piuttosto valutando molto più semplicemente lo scopo dell’iniziativa e null'altro.

Al contrario, scegliere di partecipare alla mobilitazione soltanto in funzione della presenza di soli amici di partito, significa perdere di vista l’obiettivo comune verso il quale, invece, siamo tutti interessati. Soprattutto, in un momento cui nessuno di noi, considerati i tempi grami in cui viviamo, può permettersi di catalogare i propri interessi, che sono prioritariamente quelli dei figli, in funzione di simpatie o antipatie, di questa o di quella formazione politica.

La cronaca di oggi, considerato il peso dell’iniziativa, avrebbe meritato, dunque, un pubblico di ben altre proporzioni, rispetto alla consistenza di una partecipazione, comunque, significativa. Diciamo che non c’è stata quell' affluenza che ci si aspetta, anche se non ci siamo abituati, in questi casi. Dimostrazione evidente che anche quando si tratta di correre al capezzale dell’infermo non riusciamo a essere uniti o, ancora peggio, solidali con noi stessi.

Il deputato Mauro Pili, al termine della breve “maratona” che ha portato i partecipanti all’evento dal centro storico della città fino all’aeroporto, ha sottolineato che “quella di oggi è una fiammella che si aggiunge a tutte le altre perché l’aeroporto di Alghero non muoia, nell’interesse di tutti i sardi”.

“Alla manifestazione di oggi era ben rappresentata l’intera società algherese, non soltanto il comparto aeronautico”, ha detto il consigliere comunale Michele Pais, che ha aggiunto: “Sono molto soddisfatto della consapevolezza con cui tutti i partecipanti hanno recepito lo scopo della manifestazione, rivolto all’interesse di tutti, dall’imprenditore al comune cittadino”.