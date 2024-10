Domenica 27 settembre, dalle ore 09.30 alle ore 13.00 circa, si terrà una manifestazione organizzata dal Comitato "Delogu Bene Comune" in "segno di protesta contro il sistema sanitario di Oristano, in virtù della mancata riapertura del presidio di primo soccorso presso l’Ospedale Delogu di Ghilarza".

La manifestazione consisterà in un corteo composto da circa cento auto, che interesserà la SS 131 a partire dal cavalcavia di Abbasanta-Losa, al km 123+700, sino allo svincolo dopo il cavalcavia di Paulilatino, al km 123+500, dove i manifestanti effettueranno l’inversione di marcia per poi procedere in direzione nord, fino a raggiungere nuovamente il punto originario di partenza.

L’evento, spiega la Polizia di Oristano, potrà avere ripercussioni sulla viabilità con possibili rallentamenti e deviazioni. "Gli utenti della strada sono pertanto chiamati a prestare la massima attenzione nella guida, soprattutto in prossimità della citata zona".