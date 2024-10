“In seguito alla decisione dell’Assessorato Regionale all’Istruzione di abolire l’autonomia dell’Istituto Comprensivo Globale di Fonni, si è creato un comitato spontaneo di genitori e alunni sostenuto dall’Amministrazione Comunale, personale docente e non docente e tutta la comunità fonnese.”

E’ questa la comunicazione con la quale il Comitato spontaneo per il mantenimento dell’autonomia scolastica di Fonni annuncia la manifestazione che si terrà mercoledì 11 marzo alle ore 9.30 in piazza Don Burrai.

Il Comitato protesta per il mantenimento dell’autonomia scolastica e motiva le ragioni del dissenso focalizzando alcuni presupposti che non possono passare inosservati.

“Fonni, essendo il paese più alto della Sardegna - dicono i portavoce del Comitato - si trova in una condizione di svantaggio dovuta alla sua posizione geografica. Considerando i bambini delle Scuole Paritarie dell’Infanzia il paese si trova ad avere un numero di unità superiore a quello richiesto dalle linee guida regionali. Se poi si prende in considerazione anche la presenza a Fonni di un Istituto di Scuola Superiore (il Liceo delle Scienze Umane) risulta un punto centrale e indispensabile per le comunità vicine”.

L'appuntamento, dunque, è fissato per mercoledi 11 marzo. Il Comitato chiede la partecipazione dell'intera popolazione fonnese "per far sentire la nostra voce."