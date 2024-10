Tensione a Capo Frasca, nel comune di Arbus, dove ieri si è tenuta una manifestazione di antimilitaristi che chiedono lo smantellamento della basi militari in Sardegna.

Il bilancio è di almeno 13 feriti tra le forze dell'ordine, tra i quali il Vice Questore Vicario di Cagliari, Ferdinando Rossi, colpito al capo da una pietra.

Ieri mattina alcune centinaia di manifestanti hanno raggiunto il poligono dell'Aeronautica militare da tutta la Sardegna. Si tratta di aderenti alle Associazioni "Amicizia Sardegna Palestina", "A foras -Movimento sardo contro l'occupazione militare", indipendentisti anarchici e "Bds Sardegna", giunti alla base militare con decine di pullman.

"Ribadiamo il nostro No a colonialismo e imperialismo, in tutte le sue forme, NO a qualsiasi attività legata alla filiera bellica in Sardegna, No allo sfruttamento e alla devastazione del territorio sardo per attività finalizzate all'aggressione di altri popoli", affermano.

I manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di sicurezza e hanno lanciato una fitta sassaiola contro forze dell'ordine che hanno lanciato alcuni lacrimogeni. Tenuti a distanza dalle forze dell'ordine, i manifestanti hanno proseguito a lanciare sassi e zolle di terra nel tentativo di sfondare la rete di recinzione del Poligono. Alcuni ci sono riusciti tagliando la rete con delle tenaglie.

Sono state danneggiati cartelli stradali e quelli della base. Un manifestante è riuscito ad introdursi all'interno attraverso un buco nella rete ma è stato immediatamente bloccato e riportato all'esterno. Il corteo si è poi spostati verso il villaggio di Sant'Antonio di Santadi.

Dopo trattative con le forze dell'ordine solo nel pomeriggio la manifestazione si è sciolta.