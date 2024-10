Un lungo viaggio tra le città dello stivale per presentare canzoni inedite e intramontabili perle della grande musica italiana e internazionale. Tocca anche Cagliari la lunga tournèe di MANGO per promuovere e presentare il suo nuovo album "L'AMORE E' INVISIBILE" pubblicato da poco più di due settimane.

L'artista lucano è il protagonista martedì 17 giugno alle ore 18 alla Libreria Feltrinelli in Via Paoli, di un'eccezionale serata che prevede anche un breve concerto, infatti, Mango accompagnato dal musicista Carlo De Bei alla chitarra, eseguirà alcuni brani del nuovo album.

Per i fortunati fan cagliaritani presenti alla Feltrinelli, ci sono anche piccole sorprese come poter rivolgere tra una canzone e l'altra, delle domande al musicista e un'ulteriore chicca dedicata proprio al pubblico sardo: assistere all'esecuzione live del celebre brano composto a Tempio nel 1915 da Giuseppe Rachel “Non Potho Reposare”. Questo tradizionale canto isolano sarà proposto da Mango in coppia con Maria Giovanna Cherchi, astro nascente della Sardegna musicale.

“L'AMORE E' INVISIBILE” è un disco dalla bellezza cristallina, proposto da un uomo innamorato della musica e incapace di sottrarsi alle nuove sfide, ma soprattutto spinto dal desiderio di offrire sempre nuove emozioni. Suggestioni nate da un lavoro prodotto da Mango stesso assieme a Rocco Petruzzi (tastiere e programmazione) e Carlo De Bei (chitarre) e composto di perle uniche della canzone d'autore italiana e internazionale, brani però rivisti e arrangiati che si aggiungono a inediti di rara bellezza.

Parlare di semplice cover nel caso di questa nuova fatica di Mango, però è un'ingenuità perché l'artista lucano, come già fatto in precedenti operazioni, ha preso alcuni successi della musica italiana e internazionale, ne ha dipanato la matassa e poi ha riavvolto il tutto secondo la sua personalissima visione.

Le quattordici tracce comprese nel nuovo album sono come un affascinante caleidoscopio di "immagini musicali" dove convivono canzoni scritte da Mogol-Battisti, De Andrè, i Beatles, Pino Daniele, gli U2, Sting, Amedeo Minghi, Don Backy, David Bowie e a queste si abbracciano anche tre nuovi autografi di Mango, tre vibranti terremoti emotivi che confermano una scrittura ispirata e uno spiccato gusto per gli arrangiamenti.