Il direttore generale del ministero dell'Economia, Fabrizio Barca, ha fatto tappa a Teti per compiere un sopralluogo tecnico e partecipare a una serie di incontri utili al fine di individuare il territorio pilota da includere nella “Strategia nazionale per le aree interne”. Il progetto prevede un investimento di 3 milioni e 700 mila euro nell'ambito del potenziamento dei servizi e sarà operativo dal prossimo gennaio. Le due aree candidate all'avvio dell'iniziativa sperimentale voluta dal Governo riguardano l'Unione dei Comuni dell'Alta Marmilla e la Comunità montana del Gennargentu Mandrolisai.

«È un'occasione molto importante per il nostro territorio - dice soddisfatta Lucia Chessa, presidente della Comunità montana -. L'ex ministro ha il compito di valutare se qui esistono le condizioni affinché le risorse che si vogliono investire possano essere efficaci rispetto all'obiettivo prefissato che riguarda il contrasto dello spopolamento nelle zone interne. Ho indicato al direttore Barca quali interventi di coesione porta avanti la Comunità montana a partire dai servizi gestiti in forma associata. È per noi fondamentale valorizzare le specificità e salvaguardare la nostra identità, ma non in maniera autoreferenziale».

Barca è arrivato venerdì di prima mattina a Teti, dove è stato accolto dal sindaco Laila Dearca. Era accompagnato da una delegazione di 14 rappresentanti del ministero e 10 funzionari dell'assessorato regionale alla Programmazione. Nel tavolo tecnico gli interventi hanno offerto uno spaccato della situazione.

«Abbiamo preferito limitare gli interventi degli amministratori - spiega Chessa - per dare voce alle imprese, al mondo della cooperazione e alle esperienze dei giovani studenti». Tra gli altri Claudia Urru, laureata in management aziendale con una tesi sul fiore sardo, ha focalizzato il suo obiettivo su come portare avanti l'azienda agropastorale di famiglia.

«È stato un incontro costruttivo - dice Gigi Littarru, sindaco di Desulo - il progetto pilota del Governo potrebbe offrire un rilancio significativo al nostro territorio».