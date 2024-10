Se siete turisti in visita in Sardegna, non potete dire di aver finito il vostro viaggio senza prima visitare la mostra “Historica” a Mandas, che vi darà non solo la possibilità di ammirare moltissimi reperti archeologici presso il museo, ma anche quella di immergervi nella storia dell’Isola esplorando numerosi siti archeologici all’aperto tra la natura incontaminata del territorio, le campagne bucoliche e uno dei borghi più belli dell’Isola che offrono esperienze enogastronomiche originali.

“Ieri è stata una giornata storica per Mandas con l'inaugurazione del “MA.H.MU.” e della mostra “Historica” – afferma il primo cittadino di Mandas Umberto Oppus - Il nostro impegno per la valorizzazione del territorio attraverso l'archeologia prosegue incessante”.



Ieri mattina sono state bandite le gare d'appalto per la sistemazione e valorizzazione del complesso archeologico di Su Angiu. A fine giugno si scoprirà chi è l'impresa vincitrice.

Si tratta di un investimento di 420 mila euro grazie ai finanziamenti regionali e del Ministero della Cultura.



“Il prossimo sogno è di rendere Su Angiu fruibile a turisti, appassionati e visitatori.

Questa è la politica dei fatti” conclude il sindaco.