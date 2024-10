Un finanziamento per il progetto di valorizzazione del trenino verde della Sardegna è la richiesta formulata dal Comitato e dal Comune di Mandas in una lettera indirizzata al presidente della Regione, Christian Solinas, alla Giunta e ai componenti del Consiglio regionale.

Il loro obiettivo è l’inserimento, all’interno della prossima legge Finanziaria, un capitolo di spesa che consenta la copertura delle spese per i prossimi dieci anni per completare l’iter di valorizzazione . “Dalle verifiche contabili e tecniche dell’Arst – si legge nella lettera – si stima un intervento complessivo di 250 milioni di euro, ovvero 25 milioni all’anno. Parte delle somme potranno anche essere investite per la progettazione e per poter partecipare ai bandi nazionali e/o europei, in modo da creare dei moltiplicatori di risorse da utilizzare per le stesse finalità”.

Il coordinatore Paolo Pisu e il Sindaco Marco Pisano sottolineano come “Si tratta di un’operazione tesa a valorizzare un immenso patrimonio storico, culturale architettonico, paesaggistico, industriale, naturalistico e di raro pregio”. Pisu e Pisano hanno chiesto anche un incontro alla Regione per illustrare i dettagli.