Oggi è morto a 94 anni Ciriaco De Mita, ex premier e segretario della DC, ricoverato dal 5 aprile a seguito di un attacco ischemico che l'aveva costretto in un primo momento al ricovero nell'ospedale Moscati. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni.

Umberto Oppus, sindaco di Mandas, Comune di cui De Mita era cittadino onorario, lo ha ricordato così: “Stanotte ci ha lasciati un collega sindaco e uno degli ultimi grandi democristiani. Cittadino onorario di Mandas dal 2011, Ciriaco De Mita se n'è andato nella sua Nusco, il paesino della montagna avellinese per diversi anni crocevia della politica italiana”.



“Ciriaco De Mita è stato per 7 anni alla guida della DC, ha guidato il governo del Paese da Palazzo Chigi e in vari ministeri, dedicandosi al rinnovamento della stessa DC e delle istituzioni della Repubblica”.



“Come ha scritto un altro esponente DC: ‘In lui la passione per la politica e l'amore per la sua terra non sono mai venuti meno: si è sempre definito, solo e semplicemente, un democratico cristiano, anche dopo la morte della Democrazia cristiana’. Un abbraccio e una preghiera da Mandas a Ciriaco De Mita, mandarese onorario”.

Oppus ha ribadito inoltre che “Mandas perde un caro amico. Quando è stato europarlamentare ha ospitato più volte cittadini di Mandas a Bruxelles”.