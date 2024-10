La Sardegna si conferma, ancora una volta, terra di centenari. Ieri Mandas ha festeggiato i cento anni di zia Giacomina Cadoni.

Nata a Mandas da una famiglia di lavoratori, pratica la professione di sarta. Si trasferisce, poi, a Cagliari, per lavorare come portinaia. Non si è mai sposata. Ora è accudita amorevolmente dai nipoti.

Ad omaggiarla il Sindaco di Mandas, Marco Pisano, che le ha anche letto una lettera.