Tra le vie di Mandas, suggestivo borgo antico, un tempo affascinante Ducato e scrigno di storia e ricchezza, avrà luogo domenica 17 dicembre, l’8^ e penultima tappa tappa di “Saboris Antigus”, evento arrivato alla sua decima edizione.

Vera e propria ode alle eccellenze enogastronomiche, all’artigianato e agli antichi mestieri dei comuni della Trexenta e del Sarcidano, l’edizione 2023 della manifestazione, dopo Gergei, Selegas, Serri, Siurgus Donigala, Gesico, Suelli e Guasila e prima di concludere con Nurri, approderà tra le vie delle casette in pietra del paese del Sud Sardegna, attraverso un ricco e succulento programma stilato dall’Amministrazione comunale, capitanata dal sindaco Umberto Oppus, e con una madrina d’eccezione, Valeria Marini.

Tra le magnifiche chiese, il Museo Etnografico, quello Archeologico, quello del Fabbro, quello dell’Arte Sacra, le mostre, i vari punti ristoro, i laboratori e le bancarelle, i visitatori potranno assaporare veri e propri momenti del passato attraverso uno strabiliante viaggio nel tempo.

Una giornata all’insegna delle tradizioni, degli antichi mestieri, per non dimenticare le usanze di un tempo, con uno sguardo, però, rivolto verso il futuro, rendendo partecipi di tante attività giovani e bambini.

IL PROGRAMMA

La ricca giornata di domenica 17 dicembre comincerà la mattina con le Sante Messe, alle ore 8 presso la chiesa Santa Vitalia e alle 9:30 e alle 10:30 in parrocchia.

Alle 9 l’attesissima partenza dalla stazione di Monserrato di “Su trenu de is Saboris Antigus” alla volta di Mandas, attraverso un piacevole e confortevole viaggio a bordo dei moderni treni Stadler, per l'occasione in composizione doppia.

All'arrivo non mancherà l’accoglienza alla stazione ferroviaria con successiva visita alla locomotiva Breda, al busto di D.H. Lawrence e alla pianta monumentale nell'attiguo boschetto.

Alle 9:30, si aprirà la manifestazione per le vie del centro storico tra bancarelle, laboratori, punti ristoro e vendita.

Alle 9:45 fuoco alle polveri con l’apertura della mostra “Militaria” e il saluto degli archibugieri ducali presso il Palazzo Crabu in via Cagliari. A seguire corteo della Corte ducale e successivo arrivo nella sede della Curia.

Qui avverrà la sistemazione del cippo, della gabbia del condannato e delle insegne della giustizia ducale ("Ancu ti currat sa giustizia").

A questo punto il Duca darà il via alla ricostruzione dell'antica fustigazione in piazza, del corteo del condannato e altri eventi della storia a cura dell'Associazione "Cavalieri dell'antica locanda" di Gianni Cannas.

Per la gioia dei più piccoli, ma anche dei grandi, l’atmosfera natalizia si respirerà a pieni polmoni con l’apertura della casa di Babbo Natale, presso una struttura comunale di via Cagliari, dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18, a cura dell'Associazione “Kreos”.

Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, si potranno visitare i laboratori di pasta fresca e di ricette tradizionali con degustazione, a cura dell’ associazione “Acli” di via Roma, e i laboratori di pasta fresca, lavorazione dei dolci e del pane a cura della Pro loco di Mandas, “Monte Granatico”

Dalle 10 alle 13 l’esposizione di oggetti antichi e degustazioni di dolce e salato a cura del “CIF”. I bambini potranno, inoltre, incontrare la simpaticissima Sara Tronci e il suo fantastico trucca bimbi.

Ci saranno inoltre la mostra dei quadri di Cecilia Porru a cura della Pro loco di Mandas

Dalle 10 alle 22 “Talleris in prazzita”, a cura del gruppo “Giovani Mandaresi”, e assaggi di salumi e formaggi locali, cun binu nieddu, casu de Mandas e altre bontà del Ducato con "Serrada de is Saboris mandaresus 2023".

Dalle 10 alle 13 e dalle 15:30 alle 18 “Sonus Antigus” a cura di Andrea Puddu e del suo gruppo.

Alle ore 10:15 e 16:45 “Su casu a s'antiga”, la lavorazione tradizionale del formaggio a cura dei pastori di Mandas presso la chiesa Sant'Antonio.

Alle 10:30 l’atteso taglio del nastro inaugurale da parte della madrina della manifestazione, Valeria Marini, in via Amsicora e via Cavour (fronte B&b Antica Dimora).

Dalle 10:30 alle 12:30 i bimbi potranno essere intrattenuti con le mascotte di Minnie e Topolino in abiti sardi a cura della Pro loco di Mandas.

Alle 11, dal balcone dell'ex palazzo municipale, il sindaco di Scraffingiu, Alessandro Pili, delizierà i presenti con un comizio, presso piazza IV Novembre, mentre alle 11:30 taglierà il nastro e accenderà la fiaccola delle “Scraffingiadi”, le Olimpiadi di Scraffingiu, che avranno come prima disciplina “sa Murra de is pipius”, a cura di Davide Perra e Cristian Spano del Compendio medioevale Sant'Antonio

Sempre alle 11:30, in collaborazione con la Scuola Civica di Mandas "Luigi Boccherini", avrà luogo un’esibizione degli allievi di batteria a cura di Maurizio Bottigliero.

Alle 11:45 i Contus antigus: "Fogu, fogu", con l'evasione dalle carceri ducali e la ricerca degli evasi tra archibugiate (Ricostruzione di un'evasione tra urla e spari a cura dell'Associazione "Cavalieri dell'antica locanda") di Gianni Cannas. Si partirà da Funtana Noa.

Sempre alla stessa ora, Gianluca Medas presenterà “Filindeu” in diretta da Videolina.

Alle 12 la cerimonia di conferimento del Premio “La Spiga d'oro”, da parte del Consorzio “I Sentieri del grano”, alla dottoressa Gianfranca Salis, responsabile del “Patrimonio archeologico della Sopraintendenza per la Città Metropolitana di Cagliari e Sud Sardegna”, presso la sala conferenze dell'ex Convento.

Alle 12:15 la riunione straordinaria del consiglio comunale di Scraffingiu, per il conferimento della cittadinanza onoraria di Scraffingiu a un noto personaggio sardo.

Alle 12:45 “Su prangiu de is antigus”, a cura della A.T. Pro loco “Monte Granatico”: si tratta di un pranzo tipico presso i locali e le strutture del paese e nei vari punti ristoro presenti lungo il percorso.

Alle 14:45 “Contus antigus: danti setziu a bestiou”: la vera storia delle condanne nel Ducato di Mandas, a cura dell'Associazione "Cavalieri dell'antica locanda" di Gianni Cannas, con partenza del condannato sopra l'asino dal cortile della Corte ducale presso piazza Funtana Noa.

Alle ore 15, in collaborazione con la Scuola Civica di Mandas "Luigi Boccherini", il concerto itinerante per le vie del paese del Coro Serpeddi di Sinnai, diretto dal maestro Andrea Desogus, mentre alle 15:30, quello di Claudia Aru e i suoi allievi, accompagnati da Marco Bande presso piazza Funtana Noa.

Alle 16, don Gigi ( sempre Alessandro Pili!) uscirà per la benedizione delle case, partendo da via Vittorio Emanuele.

Alle 16:30, l’attesissimo "Sardegna in Festa", presentato da Giuliano Marongiu, tra musica, tradizioni e spettacolo con la partecipazione di Alessandro Pili, Incantos, Peppino Bande & Roberto Tangianu. Si renderà omaggio a Maria Carta. Ci saranno Laura Spano e numerosi interventi a sorpresa. Ospiti d'onore i ragazzi della 3^ A e B dell'Istituto Maria Carta di Mandas, Valeria Marini e Giucas Casella presso piazza Funtana Noa.

Alle ore 17 avrà luogo il 2° Trofeo “Sa Murra de is Antigus”, a cura di Davide Perra e Cristian Spano.

Nel corso di tutta la giornata, finestre aperte in diretta su Sardegna Live con interviste ai protagonisti e agli ospiti provenienti dai diversi paesi dell'Isola a cura di Roberto Tangianu.