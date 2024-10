È nata a Nurri il 10 gennaio 1924 la signora Lidia Tocco che, ieri a Mandas, ha tagliato il traguardo di 100 candeline! Un super compleanno festeggiato in compagnia di figli, nipoti, parenti, di alcuni dei figli dei ferrovieri di un tempo e del sindaco Umberto Oppus.

Una vita lunga e ricca cominciata nella casa di via Convento 93, dove Lidia è venuta al mondo. I suoi genitori erano Battista Tocco e Maria Pisano.

Nel 1947 Lidia ha sposato il ferroviere Antonio Caocci da cui ha avuto 4 figli, Ebio, nato a Nurri, Mariuccia, nata a Nurallao, Rossana, nata a Mandas e Marco, nato a Mandas. Oggi sono in vita in 3, due maschi e una donna.

La famiglia Caocci è giunta a Mandas il 16 giugno 1955 e da allora è sempre rimasta in pianta stabile nel paese, vivendo prima nella casa delle Ferrovie all'interno della stazione poi nella casa che ha acquistato in via Amsicora.

La signora Lidia è sempre stata al centro della vita parrocchiale in cui ha ricoperto i ruoli di catechista, animatrice e addetta alla distribuzione della stampa cattolica, restando attivissima fino a quando l'età glielo ha consentito. Da poche settimane è ospite dell'Istituto "Nostra Signora della Mercede" di Mandas. Donna di grande simpatia e giovialità, a farle gli auguri anche suor Enrica che il 3 maggio prossimo compirà 101 anni.

"Giornate storiche che resteranno nella storia della nostra comunità - ha affermato con gioia il primo cittadino Umberto Oppus - Benvenuti a Mandas, il paese dei centenari!".

Attualmente il più anziano a Mandas è Giuseppe Pucci che ha compiuto 103 anni lo scorso novembre. Nella giornata di eri è purtroppo deceduta Ines Pili, nata a Mandas il 19 marzo 1921. Avrebbe compiuto tra pochi mesi 103 anni.