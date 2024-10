"La nostra comunità è sconvolta, attonita, distrutta. Un lutto per tutta la cittadina".

Sono le prime parole del sindaco di Mandas, Umberto Oppus, centro con 2.500 abitanti a 50 chilometri da Cagliari, in cui viveva Angelica, la bambina di quattro anni morta questa mattina all'ospedale Brotzu per una sospetta meningite. Il primo cittadino - che è anche il direttore regionale dell'Anci - ha raggiunto il Brotzu e incontrato i familiari.

"I giovani genitori, i nonni e tutti i parenti sono distrutti dal dolore - ha detto Oppus all'ANSA - era una delle bambine più vispe e sveglie del paese, le volevano bene tutti".

La piccola, a quanto pare, era stata male per un raffreddore alcuni giorni fa, ieri era rientrata alla scuola materna di Mandas tranquillamente. Questa mattina si è sentita male, una febbre altissima tanto che i genitori hanno deciso di trasportarla immediatamente a Cagliari. Purtroppo la corsa in ospedale si è rivelata inutile, 45 minuti dopo l'arrivo al Brotzu il cuore della piccola ha smesso di battere. Del caso è stata informata la Asl 8 del capoluogo, che ha avviato la profilassi per tutte le persone venute in contatto con la bambina, quindi i parenti, gli amici e i compagnetti di scuola. Domani a mezzogiorno, nella chiesa parrocchiale di San Giacomo a Mandas, saranno celebrati i funerali della piccola Angelica.