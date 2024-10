È stato pubblicato oggi, venerdì 8 marzo, l’avviso per la concessione in uso della palestra fitness di via Garibaldi a Mandas. Voluta dalla giunta che l’attuale primo cittadino, Umberto Oppus, ha presieduto nel 2012, la palestra ha rappresentato nel panorama territoriale un' attività che, dopo qualche anno di chiusura, l’amministrazione vuole rilanciare.

“Altra giornata di lavoro in Comune e un altro risultato raggiunto – ha annunciato Oppus - Oggi abbiamo pubblicato l'avviso per la concessione della palestra fitness in via Garibaldi. Una struttura che ho fortemente voluto nel 2012. Per il bando rivolgersi al Comune o al link sul sito del Comune: https://www.comune.mandas.su.it/novita/avvisi/avviso-pubblico-s”.

“Con la palestra fitness si vuole offrire e garantire a Mandas e al territorio un’importante opportunità – ha detto il sindaco ai microfoni di Sardegna Live - Il bando è rivolto alle associazioni interessate per garantire un nuovo servizio”.