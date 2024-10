A Mandas i carabinieri hanno sanzionato il titolare di un bar per inadempienza alle normative anti-Covid. Il locale, come previsto dal nuovo Dpcm, avrebbe dovuto chiudere alle 18, ma di fatto per i clienti più affezionati rimaneva sempre aperto.

Bastava un semplice squillo al cellulare del proprietario, che quest'ultimo apriva rapidamente la saracinesca dell'esercizio e li faceva entrare, per poi richiuderla altrettanto velocemente.

Per l'uomo è così scattata la sanzione di 400 euro, oltre alla chiusura di cinque giorni dell'attività commerciale.