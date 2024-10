Con la consegna del Premio Speciale “D.H. Lawrence 2023 ” al giovane scrittore Matteo Porru si è chiusa la XV^ edizione del “Festival della Letteratura di viaggio D.H. Lawrence”. La motivazione del Premio “Per la diffusione dei valori umani e l’altissima statura culturale, espressa magistralmente attraverso le pagine “Il dolore crea l’inverno” Garzanti editore), grazie ai quali nel corso di quest’ultimo anno è riuscito a diffondere nel mondo, lottando contro i soprusi ai danni dei più deboli, la forza del proprio talento e l’elevato profilo morale”. La rassegna, che ha festeggiato i quindici anni di iniziative e appuntamenti, è stata organizzata dal Comune di Mandas in collaborazione con la Regione, il Consorzio Costa Smeralda ed ARST.

Il tema del 2023 è stato “La bellezza. Mandas incontra la Costa Smeralda” (il cui territorio fece un tempo parte del Ducato di Mandas). Oltre all’istituzione del Premio speciale D.H. Lawrence ( la prima edizione è stato assegnato, come detto, al giovane scrittore Matteo Porru), l’edizione 2023 ha visto l’assegnazione del Premio Lawrence per il giornalismo al giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia e il Premio per letteratura alla scrittrice Virginia Saba. Un crescendo di eventi e serate che hanno visto le sale sempre al massimo della capienza con un parterre importante di ospiti: dal giornalista e divulgatore televisivo Roberto Giacobbo al Carmelo Abbate opinionista di Rete 4 e Canale 5, a Emilio Casalini ideatore e conduttore su Rai 3 di generazione Bellezza, alla grande Silvana Giacobini per passare a Maria Cristina Bigongiali inviata di Porta a Porta, alla scrittrice Ada Lai, all’ex Direttore della Banda della Brigata Sassari Andrea Atzeni, all’archeologo Pierluigi Montalbano. L’obiettivo del Festival della letteratura di viaggio è stato ed è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica regionale e nazionale al tema del viaggio e, soprattutto, al viaggio sul Treno storico dove, nel 1921 viaggiarono lo scrittore inglese con la moglie Frieda.

Non a caso il Premio Speciale è stato, infatti, consegnato durante il viaggio del Trenino da Mandas a Laconi. Sulle due carrozze Bauchiero, complete in ogni ordine di posti di turisti e passeggeri, Matteo Porru’ ha ricevuto il Premio simboleggiando l’esigenza del forte connubio tra letteratura e Treno Storico. L’obiettivo del Festival, come sempre, è stato quello di un evento di grande impatto culturale arricchendo l'offerta turistica di Mandas e del territorio, generando ricadute positive sull'economia dei territori attraversato dalla ferrovia. Il tutto attraverso la realizzazione di percorsi e itinerari tematici, incentrati sui luoghi visitati e descritti dello scrittore viaggiatore. E’ stata anche l’occasione per festeggiare l’istituzione della Fondazione del Treno Storico della Sardegna approvata, alcuni giorni fa, dal Consiglio Regionale della Sardegna e che, per la prima volta, vedrà i Comuni finalmente protagonisti attivi.