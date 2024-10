Con i 995 di ieri, salgono a 21mila 737 i controlli effettuati dalla Forestale nell’ambito del rispetto delle norme contro la diffusione del Coronavirus.

275 sono state effettuate nell’area di Cagliari, 39 in quella di Iglesias, 69 in quella di Oristano, 189 in quella di Sassari, 143 in quella di Tempio, 202 in quella di Nuoro e 78 in quella di Lanusei.

23 le persone sanzionate persone (11 a Cagliari, 3 a Sassari, 3 ad Oristano, 2 a Tempio, 2 a Lanusei, 1 ad Iglesias, 1 a Nuoro), per un totale di 397. Nello scalo di Porro Torres sono stati controllati anche 18 passeggeri arrivati da Genova.