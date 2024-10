La Coldiretti Sassari e Gallura ha indetto una manifestazione per protestare contro i tanti problemi che affliggono il comparto zootecnico e lattiero-caseario della Gallura, primo tra tutti il ritardo nei pagamenti dei premi comunitari.

Teatro della manifestazione sarà piazza XXV Aprile a Tempio che domani, venerdì primo aprile, dalle 8:00 alle 14:00, sarà occupata dai trattori degli agricoltori locali.

«Per anni abbiamo aspettato invano il pagamento dei premi comunitari, senza alcun risultato. Venerdì mattina scendiamo in piazza non solo per tutelare i nostri associati ma per chiedere delle risposte concrete sul versamento dei contributi». È quanto afferma il presidente della Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu, in vista della manifestazione di Tempio. «Ogni giorno ascoltiamo decine di testimonianze da parte degli imprenditori locali che rischiano di perdere il proprio lavoro per la mancata erogazione dei premi. L’attesa è diventata insostenibile, è arrivato il momento di far sentire la propria voce».

Il ritardo nel pagamento dei premi comunitari non è l’unico motivo che spinge la Coldiretti Sassari e Gallura a scendere in piazza. La protesta riguarda le tante vertenze sindacali che affliggono il territorio gallurese: la mancanza di un nuovo bando per i riproduttori bovini; la mancata assegnazione dei contributi 2012-2015 legati sempre al bando per i riproduttori bovini; il ritardo nella partenza della stagione irrigua a causa della crisi idrica che anche quest’anno ha colpito il nord-est della Sardegna.

Al termine della manifestazione la Coldiretti darà vita a un’assemblea pubblica. Nei locali dell'ufficio Turistico in piazza del Mercato si farà il punto sia sulle vertenze aperte sia sui nuovi finanziamenti e contributi previsti dal Psr 2014-2020 e dalla Pac. Ampio spazio sarà poi dedicato al tema del “Primo insediamento in agricoltura” riservato ai giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Al seminario Coltiviamo il nostro futuro interverranno il presidente della Coldiretti Gallura, Giambattista Manduco; il direttore provinciale Coldiretti Sassari e Gallura, Ermanno Mazzetti; il consulente Coldiretti Sardegna, Alfonso Orefice. La chiusura dei lavori sarà affidata al direttore e al presidente della Coldiretti Sardegna, Luca Saba e Battista Cualbu.