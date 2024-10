La denuncia arriva da Belvì, dove il vicesindaco Maurizio Cadau ha lamentato il blocco del laboratorio dell’ospedale San Francesco di Nuoro, riferendo il malcontento dei cittadini di quel territorio per una sanità sempre più lontana dalle zone interne dell’Isola.

“C’erano diverse urgenze del laboratorio analisi per gravi patologie – ha evidenziato Cadau – ma a Nuoro, dopo aver pagato il ticket, i pazienti hanno avuto l’amara sorpresa: mancavano i reagenti. Perciò, si sono dovuti rivolgere a laboratori privati. Una situazione grave e preoccupante, considerato che era un fiore all’occhiello della sanità del territorio, oltretutto in questi giorni la radiologia è bloccata per un malfunzionamento dei macchinari”.

A fine mese, è prevista la visita di una delegazione di Fratelli d’Italia (il deputato Deidda, i consiglieri regionali, Truzzu e Lampis, ed alcuni amministratori locali del territorio) all’ospedale San Camillo di Sorgono: “Una visita di sostegno – ha spiegato Cadau – alle nostre comunità e al personale del San Camillo. Una visita anche alla struttura del 118, oramai ospitata in ambienti non adatti e trascurata. Basta con le chiacchiere della Giunta regionale, bisogna mettere fine ai disservizi della sanità in Barbagia”.