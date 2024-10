Previsioni meteo da www.meteo.it

OGGI

SARDEGNA: nubi irregolari in gran parte della regione, con la possibilita' di locali, brevi piovaschi sui settori occidentali dell'isola; col passare delle ore si faranno comunque avanti anche delle schiarite. Temperature massime in lieve diminuzione per effetto di venti freschi occidentali. Mari molto mossi o agitati.

DOMANI

MATTINO: poco nuvoloso sulle coste adriatiche e ioniche; nuvolosita' irregolare altrove, con locali piovaschi su alta Calabria tirrenica e interno della Sardegna. Minime stazionarie. POMERIGGIO: tempo nel complesso buono, anche se non mancheranno un po' di nubi di passaggio, specie in Calabria e nel Nord della Sardegna. Massime tra 20 e 25 gradi. Venti moderati dai quadranti occidentali.

DOPODOMANI

MATTINO: nuvole e qualche pioggia in Campania; cielo poco nuvoloso nelle altre regioni. Temperature minime tra 11 e 15 gradi. POMERIGGIO: temporaneo aumento delle nubi su Campania e Puglia garganica, con qualche pioggia, in miglioramento verso sera. Massime stazionarie o in lieve calo. Venti moderati dai quadranti occidentali e mari mossi o molto mossi, specie il Tirreno.