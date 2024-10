“I malati di Sla e di sclerosi della Sardegna potranno finalmente ricevere un'assistenza domiciliare più dignitosa e presidi medici adeguati alle loro specifiche necessità – ad annunciarlo è la consigliera regionale del Movimento 5 stelle Desirè Manca - Grazie all'approvazione di un emendamento del Gruppo M5s siamo riusciti ad ottenere lo stanziamento di ulteriori tre milioni di euro per la concessione di un contributo straordinario dedicato a tutti quei malati di Sclerosi laterale amiotrofica e sclerosi che, purtroppo, hanno spesso denunciato l'insufficienza dei fondi. Per noi è una grande soddisfazione sapere che tutti quei pazienti costretti a fare i conti con un budget limitato potranno ricevere una migliore assistenza, diurna e notturna, e presidi talvolta negati”.

La consigliera regionale del Movimento 5 stelle è la prima firmataria di un emendamento alla legge Finanziaria approvato dal Consiglio regionale in favore dei malati di Sla e sclerosi di tutta l'Isola.

“Un altro provvedimento importante – prosegue la consigliera – riguarda la tutela del personale ex ESAF transitato in Abbanoa. Grazie all'approvazione di un altro emendamento del Gruppo M5s il Consiglio regionale ha autorizzato la spesa di 2 milioni 300 mila euro per la stabilizzazione dei contratti di tutti i lavoratori”. Conclude la consigliera