Da La Maddalena doveva essere trasferita d’urgenza a Sassari per un intervento, ma in assenza di elisoccorso la scelta è stata quella di trasportare la donna in ambulanza fino al capoluogo.

E’ morta nell'ambulanza, sulla strada Olbia-Sassari.

La vittima è una signora di 74 anni colpita da aneurisma con dissecazione aortica.

L'episodio è avvenuto il 9 dicembre, ma viene riferita oggi dal sindaco dell'isola, Luca Montella, sul quotidiano La Nuova Sardegna.

"Quella sera, erano circa le 21 - ha raccontato il primo cittadino - i medici mi hanno spiegato che il trasporto in ambulanza era sconsigliato e che l'intervento di un elicottero era l'unica soluzione per salvare la vita. Un'ora più tardi riceviamo la comunicazione da Decimomannu che il mezzo sarebbe arrivato dopo tre ore. A quel punto non è rimasto altro da fare che far partire l'ambulanza, che è salita sul traghetto e ha viaggiato verso Olbia. Ma il cuore della donna ha smesso di battere durante il tragitto".

Foto d'acrchivio