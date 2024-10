E' un'amicizia giovane, quella fra i Mamuthones di Mamoiada e il ciclista di Villacidro Fabio Aru, ma che si fortifica e acquisisce vigore col tempo.

Le maschere tradizionali di Mamoiada avevano porto i loro omaggi ad Aru ad ottobre, quando ai piedi del Monte Linas si tenne la PedalAru, una manifestazione organizzata per regalare una giornata di festa ai tanti fans del campione della Astana, di ritorno in Sardegna dopo la vittoria della Vuelta di Spagna.

I Mamuthones della Pro Loco di Mamoiada vollero essere presenti a quell'evento speciale esibendosi davanti allo sguardo ammirato e commosso della maglia rossa. Una visita gradita da parte di Aru che domenica 17 gennaio, in occasione della prima uscita annuale dei Mamuthones attorno ai fuochi di Sant'Antonio, ha voluto ricambiare il favore mandando un saluto ai protagonisti dell'evento.

Impossibilitato a presenziare personalmente, trovandosi a Rio de Janeiro in preparazione per le Olimpiadi, il Cavaliere dei Quattro Mori ha fatto pervenire un omaggio tramite i genitori Alessandro e Antonella che sono stati accolti a braccia aperte nei locali della Pro Loco, prima del pranzo comune che ha dato il via all'apertura ufficiale del carnevale mamoiadino.