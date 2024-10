Un gruppo di ragazzi di Mamoiada ha deciso di rimettere in piedi il “Mamoiada's got talent”, un evento nato nel paese barbaricino nel 2012.

“Ritorna in gran spolvero anche se in una versione completamente nuova e mai sperimentata.

Non si sa chi vincerà, ma certamente la curiosità di vedere l'unico talent show in cui il presentatore, i giurati e i concorrenti stanno ognuno sul divano di casa propria crediamo non mancherà”, spiegano gli organizzatori che precisano: “In un periodo così difficile, in cui tutti si scontrano con la solitudine e la noia della reclusione forzata, Mamoiada's got talent può dare a tutti, organizzatori, concorrenti e spettatori, qualche ora di evasione e buonumore, per scacciare via tristezza e preoccupazioni”.

L’appuntamento è il 22 aprile, a partire dalle ore 21, sulle pagine social dedicate all’evento.

“Ci farebbe piacere – sottolineano i promotori - se questa piccola sfida venisse raccolta anche dai grandi nomi isolani dello spettacolo, che potrebbero dare, in questo modo, il loro importante contributo nel rompere la monotonia e le preoccupazioni del periodo, che stiamo vivendo”.

Sulle pagine social “Mamoiada's got talent live” l'appello è: “sai cantare? Sai ballare? Sai recitare? Hai un talento nascosto? Scrivici!”.

Per partecipare occorre scrivere un messaggio sulla pagina www.facebook.com/mamoiadasgottalent