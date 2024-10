Tiene ancora banco la vicenda legata alla rinominazione delle vie dedicate ai Savoia a Mamoiada. Nelle scorse settimane, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Luciano Barone, attraverso la proposta dell’Assessora Patrizia Gungui, aveva deliberato per il cambio nome di Via Vittorio Emanuele II e Corso Vittorio Emanuele III.

Una decisione che ha visto il parere contrario della Soprintendenza di Sassari e Nuoro e sulla quale ha preso posizione anche Anci Sardegna che, come ha sottolineato il presidente Emiliano Deiana “Non solo si schiera a fianco delle amministrazioni coinvolte, ma è pronta fare la propria parte di concerto coi sindaci a tutti i livelli: politici e istituzionali e, ove se ne registrasse la necessità, anche a livello giurisdizionale”.

Una decisione, questa, che, denuncia il presidente “Tesa a minare le iniziative delle amministrazioni comunali in tema di Toponomastica. Qui non si tratta di decidere il nome di una via, qui si tratta di capire se organismi eletti democraticamente possono svolgere la loro funzione in maniera piena secondo i principi di autonomia e sussidiarietà stabiliti dalla Costituzione”.

“Sono in corso – conclude Deiana – interlocuzioni a vari livelli istituzionali per trovare soluzioni che riaffermino tali principi di democrazia, autonomia e sussidiarietà. Si sappia fin da ora che Anci Sardegna, insieme ai comuni coinvolti, non arretreranno di un millimetro rispetto ad atteggiamenti che minino i principi costituzionali sovramenzionati. Nelle prossime ore investiremo anche la Regione Sardegna di un’iniziativa analoga volta anche ad affermare il principio autonomistico della nostra Regione”.