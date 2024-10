Minnia est partiu dae Mamujada in su 1939, aviada 19 annos hando est modiu in gherra, Albania, Franza ecc...prima de moere udi therahu pastore hin sos Corraines de Orgosolo. Ahiada su bassu in su hussertu e hinghiada a issohadore.

De gherra nda fatu 9 annos, prima udi addetu a sos hannones e artiglieria e a pustis est diventau paracadutista. Acabà sa gherra, s'est hojuvau hin d-una calabresa e si che suni emigraos in Australia, ada hatu 40 annos travallande in d-una azienda hi produiana tziculate.

Poi si ch'est torrau a Calabria hin sa amilia, ha tentu unu izzu e hommo est afurriau dae sos nepodes. Sa muzere si ch'est morta pahos annos ahede. Issu vinas a pahu tempus ahede teniada porhos e si travallavada unu olivariu. A bidda dae hando est modiu, est arrumbau una barantena annos hene ghirau.

Nai s'ada vidu in su visu hi che campada vinas a 104 annos...duncas corazzu Minnì, nde vada atteros 9 hene tohaos nudda!!