“Le motivazioni che hanno portato la Giunta alla scelta di bandire dalla toponomastica i nomi delle strade dedicate ai Savoia, sono sostenute da un’ampia storiografia che dimostra in modo esteso e dettagliato come questi agirono sempre contro gli interessi del popolo sardo e della Sardegna, sino a costruire, con la violenza, l’oppressione e la rapina, un forte sottosviluppo per super sfruttamento”.

È quanto si legge nella delibera del Comune di Mamoiada che ha deciso di dedicare Corso Vittorio Emanuele II e via Vittorio Emanuele III ad Eleonora d’Arborea e a Giovanni Maria Angioy.

“Vittorio Emanuele III, sulla sua persona ricadono le responsabilità per le sciagurate e funeste scelte che portarono al coinvolgimento in due guerre mondiali e all’avvento del fascismo”, si legge ancora nella delibera.

“Vittorio Emanuele II è stato l’ultimo re di Sardegna (dal 1849 al 1861) e il primo re d’Italia (dal 1861 al 1878), – si legge ancora nel documento – la sua opera nei confronti della nostra Isola sia come ultimo re di Sardegna sia come primo re d’Italia, fu nefasta”.