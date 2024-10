Va in scena al Forte Arena il musical “Mamma mia!" diretto da Massimo Romeo Piparo in tour dal 7 luglio.

Con i suoi 30 artisti e con le canzoni degli Abba, la commedia è la storia di Sophie, che prima di convolare a nozze, organizza un incontro per conoscere il padre che l'accompagnerà all'altare. E cosi, nell'isola greca dove vive insieme alla madre Donna, interpretata da Sabrina Marciano, maestra di danza nel musical “Billy Elliot”, convoca i tre presunti padri Romolo (Luca Ward), Sam (Paolo Conticini) e Enrique (Sergio Muniz).

Il ruolo principe di Sophie è per Eleonora Facchini mentre Sky, suo futuro sposo, è interpretato da Jacopo Sarno, già noto con “Full Monty”. A loro, si aggiungono Elisabetta Tulli e Laura di Mauro nei panni di Rosie e Tanya, le amiche intime di Donna, arrivate in occasione delle nozze della figlia. A rendere ancora piu' interessante il musical, le canzoni degli Abba tradotte e interpretate in italiano.

L'appuntamento è per oggi, venerdi 13, e per domani, sabato 14, alle 21.30 al Forte Arena di Pula.

Ticket disponibili su http://www.boxofficesardegna.it.