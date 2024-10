Ha portato uno spinello al figlio detenuto nel carcere di Uta, ma è stata scoperta. Gli agenti della Polizia penitenziaria hanno denunciato madre e figlio per detenzione di stupefacenti.

Oggi i poliziotti hanno controllato il giovane e la madre scoprendo che in una scarpa del detenuto è stata trovata una dose di hascisc, utile per confezionare uno spinello. "Il personale di Polizia penitenziaria, nonostante in forte carenza, non abbassa mai la guardia - ha dichiarato Giovanni Villa, segretario della Fns Cisl che ha diffuso la notizia -.

Il servizio che si sta svolgendo sulla prevenzione e repressione dei reati sul possesso e spaccio di sostanze stupefacenti, in modo collaborativo, tra il personale che lavora nelle sezioni detentive e ai colloqui, ma non solo, sta veramente dando ottimi risultati".