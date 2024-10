In tempi davvero difficili, frenetici, di emergenza, dovuti al Coronavirus, anche le bellissime notizie che arrivano dai luoghi dove i “guerrieri” e gli angeli non smettono mai di ‘combattere’, facendolo sempre col cuore e con la professionalità che li distingue, riempiono l’anima di speranza di chiunque.

Oggi, è il caso dell’ospedale Brotzu di Cagliari: in queste meravigliose foto, (espressamente autorizzate dall’azienda ospedaliera, dalla donna e dal personale citato), Maddalena, la mamma di Carloforte con accanto l’ostetrica Valentina Lecca e Alessandra Bandino, oltre alla ginecologa Milena Tuveri e l'anestesista Daria Caredda, che hanno anche hanno assistito al parto: il bellissimo maschietto è venuto alla luce alle 3:01 del mattino, ricevendo il calore umano, professionale e l’amore dello staff del reparto di Ostretricia e Ginecologia al 3° piano della struttura che da sempre li contraddistingue, diretta dal primario il dottor Giuseppe Chessa.

Una bellissima notizia che fa venire i brividi: in viaggio con le contrazioni anche in traghetto, la mamma ha raggiunto il nosocomio martedì sera, ha dato un bacio al marito per poi effettuare subito il consueto pre-triage all'esterno del nosocomio di piazzale Ricchi, per poi essere trasferita in reparto.

Nel cuore della notte, alle 3:01, Nicola è venuto al mondo: il papà ha saputo la notizia al telefono dalle ostetriche e la commozione e il pianto di gioia al cellulare è stato un tripudio da brividi.