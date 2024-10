Nella giornata di ieri la polizia ha rintracciato i responsabili del furto di due biciclette.

Si tratta di due minorenni. Il furto è stato denunciato dal proprietario di una nota rivendita nuorese di mountain bike e bici da corsa il quale, qualche giorno addietro, in prossimità dell’orario di chiusura del proprio esercizio commerciale, si era accorto che dall’espositore esterno della propria rivendita mancavano due costose biciclette.

L’immediato intervento del personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Nuoro ha consentito di risolvere il caso in meno di 24 ore.

Infatti, l’attenta visione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza ubicate in prossimità della rivendita, ha consentito agli agenti di ricostruire la dinamica degli eventi. In particolare, i due ragazzini, dopo essersi aggirati per qualche decina di minuti intorno al negozio, hanno aspettato il momento propizio e, certi di non essere visti, hanno inforcato le due biciclette, dandosi alla fuga.

Gli uomini dell’U.P.G.S.P. recatisi a casa dei due minorenni hanno rinvenuto nei cortili delle loro abitazioni le due costose biciclette, nel frattempo grossolanamente riverniciate, probabilmente allo scopo di occultarne la provenienza illecita.

Entrambi i ragazzini avevano raccontato alle famiglie di averle ricevute in regalo il giorno precedente da parte di un amico.