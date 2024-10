I malviventi hanno sfondato la vetrata d’ingresso del bar pizzeria “Gli antenati” in via Leonardo da Vinci a Settimo San Pietro utilizzando un veicolo come ariete e poi si sono introdotti nel locale per rubare poche monete, un espositore di caramelle e un cellulare.

L’episodio si è verificato questa mattina intorno alle 6, e sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Quartu Sant’Elena che hanno avviato le indagini congiuntamente ai militari dell’Arma della stazione di Sinnai.