I malviventi sono entrati in azione all’una di notte nell’area di rifornimento ISOLA GAS, in via San Salvatore, a Settimo San Pietro, e con un autocarro hanno imbragato, sradicato e portato via una colonnina self service utilizzata dagli utenti per il pagamento del carburante.

Il titolare della stazione di sevizio, che al momento non è conoscenza del denaro contenuto all’interno della colonnina, ha presentato denuncia ai Carabinieri che immediatamente hanno avviato le indagini del caso per l’identificazione dei malfattori.