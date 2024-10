Ieri a Sestu, in via Venezia, i carabinieri della Stazione di Sant’Andrea Frius coadiuvati dai colleghi della locale Stazione hanno arrestato un 43enne del luogo, disoccupato e senza fissa dimora, in esecuzione di un ordine di carcerazione trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Nel gennaio del 2020, la ex moglie aveva infatti sporto denuncia nei suoi confronti per i reati di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Comportamenti molesti e aggressivi che sarebbero stati tenuti dallo stesso anche nel corso dell'udienza dibattimentale tenutasi lo scorso 21 dicembre presso il Tribunale di Cagliari in ordine ai fatti denunciati, che hanno determinato il suo allontanamento dall'aula.

L’arrestato, al termine della notifica dell’atto e della redazione degli atti inerenti a quanto compiuto, è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta.