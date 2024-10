Nei giorni scorsi personale della Polizia Stradale di Nuoro, nell’ambito dei servizi di controllo su strada finalizzati a verificare il rispetto della normativa sul trasporto di animali vivi, ha fermato a Macomer un autocarro che trasportava un carico di bovini adulti.

Sottoposto a controllo, secondo quanto riferito dalla polizia, è risultato che dei 19 capi, dislocati sui due piani di carico del rimorchio, alcuni animali sono apparsi in precarie condizioni fisiche e chiaramente sofferenti. In particolare, uno dei bovini (una femmina pezzata nera) è risultato privo del bulbo oculare, asportato da diversi giorni a causa verosimilmente di un’incornata con altro animale, con la presenza all’interno della cavità oculare, nel tessuto di reazione, di numerosissime larve di mosca carnaria.

Un altro bovino di sesso maschile è stato trovato in decubito laterale, con gravi difficoltà ad alzarsi nonostante gli stimoli cui è stato sottoposto. Molti animali, infine, hanno manifestato sofferenza, schiumando rilevanti quantità di bava bianca dalla bocca. Il veicolo utilizzato per il trasporto, in uso a una ditta con sede nell’area pavese, è risultato privo di autorizzazione per il trasporto di animali vivi per lunghi viaggi nonché dei previsti sistemi di abbeveraggio e ventilazione.

Il conducente, in viaggio dalla mattina, dopo aver caricato gli animali destinati alla macellazione presso alcune aziende del campidanese era diretto a Porto Torres per l’imbarco verso il nord Italia. Intervenuto il veterinario dell’ASL di Nuoro, è stato disposto l’immediato fermo del viaggio, con scarico degli animali presso un’azienda agricola di Abbasanta per rifocillarti e curarli.

Il conducente e il responsabile della ditta sono stati sanzionati dagli agenti del Distaccamento di Macomer per violazioni amministrative con sanzioni superiori complessivamente ai 10.000 euro e con divieto di utilizzazione del veicolo. Quello dei giorni scorsi ha rappresentato l’ultimo di una serie di episodi in cui sono stati accertati casi di maltrattamenti di animali durante il trasporto.