I Carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno arrestato un disoccupato pregiudicato 44enne per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Intorno alle ore 22, a Gonnesa, sulla linea di emergenza 112 è giunta una telefonata nella quale si denunciava un tentativo di aggressione da parte di un uomo verosimilmente armato di coltello. A dare l’allarme è stato il fratello dell’arrestato, proprio colui che, stando a quanto riferito, da tempo ormai subiva vessazioni psicologiche e a volte fisiche, unitamente alla madre, tutti e tre costretti ad una difficile convivenza.

All’arrivo sul posto dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, il 44enne ha dato in escandescenze e più i Carabinieri tentavano di riportare ordine, più quest’ ultimo si opponeva, tentando anche di spintonare gli intervenuti. Fortunatamente, una volta ricomposta la lite, è emerso che non vi era alcun coltello e che nessuno aveva riportato lesioni.

Restano però tutti gli episodi passati in cui l’arrestato avrebbe posto in essere maltrattamenti a carico della famiglia, da chiarire poi con le indagini; intanto l’uomo, trattenuto in camera di sicurezza per la nottata, sarà accompagnato nella mattina di oggi davanti al giudice per l’udienza con rito direttissimo.