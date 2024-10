Gli Agenti della Squadra Volante di Cagliari hanno arrestato un uomo di 56 anni, pregiudicato, per i reati di maltrattamenti in famiglia, minacce, oltraggio a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 13.15 di ieri quando è giunta una chiamata al 113 che richiedeva l’intervento di una Volante in zona Sant’Avendrace per una lite.

I poliziotti al loro arrivo sono stati insultati e minacciati dal 56enne, mentre la sua compagna, scossa a causa della lite, è scappata di casa poco prima dell’intervento della polizia.

Secondo quanto riferito in seguito dalla donna, la lite con il convivente è scaturita perché l’uomo non voleva che la compagna stesse in strada ad aspettare la mamma che stava andando a farle visita.

Come se non bastasse, all’arrivo della madre l’uomo si è scagliato contro di lei che, essendo ancora a bordo dell’auto è riuscita a fuggire. La sua compagna, vista la situazione, si è allontanata invece a piedi verso Viale Trento.

L’uomo, durante l’intervento, nonostante gli Agenti abbiano tentato in tutti i modi di riportarlo alla calma, ha tenuto un atteggiamento aggressivo minacciandoli ed insultandoli e dopo numerosi tentativi di riportarlo alla ragione sono stati costretti a bloccarlo e ad assicurarlo nell’auto di servizio.

Dagli accertamenti è emerso che il 56enne già da diverso tempo assumeva atteggiamenti violenti nei confronti della vittima, che lo aveva peraltro già denunciato in precedenza per maltrattamenti e lesioni.

Tratto in arresto, su disposizione del P.M. di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.