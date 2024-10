I Carabinieri della Compagnia di Iglesias, nella serata di ieri, giovedì 8 marzo, hanno arrestato un uomo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L’uomo, incensurato classe 1962, residente a Decimomannu, si è scagliato contro moglie e figlio, procurando delle lesioni guaribili in cinque giorni al termine di una lite molto accesa: all’origine del diverbio ci sarebbe l’accusa mossa dalla famiglia, mamma e i due figli, nei confronti dell’arrestato, colpevole di aver fatto sparire da casa, e successivamente essersi rivenduto, dei monili in oro.

Al termine dell’episodio di ieri pomeriggio, la famiglia ha anche trovato il coraggio di denunciare i maltrattamenti posti in essere nel tempo e ripetutamente dall'uomo, fatti di costrizioni psicologiche e violenze fisiche, accentuati dall’ uso smodato di alcol: per tutti questi motivi i Carabinieri della Stazione di Decimomannu hanno dichiarato in stato di arresto il 56enne, trattenendolo in camera di sicurezza, in attesa del processo con rito direttissimo, in corso.