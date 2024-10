I carabinieri della Stazione di Santa Maria Navarrese hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia di un 45enne di Lotzorai.

L’arrestato, non nuovo a questi comportamenti, era già stato ammonito oralmente dalle forze dell’ordine. In occasione dell’ultimo episodio avrebbe inveito per futili motivi contro la madre ed il fratello danneggiando arredi dell’abitazione di famiglia.

All’arrivo dei militari avrebbe tentato inoltre di allontanarsi da un’uscita secondaria ma è stato prontamente bloccato. Al termine degli atti di rito è stato posto agli arresti domiciliari presso il suo domicilio, sito in un comune diverso da quello dove è situata l’abitazione di famiglia.

La condotta posta in essere è inoltre aggravata in quanto commessa da persona già sottoposta a misura di prevenzione personale.