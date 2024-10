Alle prime ore del mattino, a Gonnesa, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa nella giornata di ieri dal Tribunale di Cagliari, a carico di un 45enne operaio, precedentemente sconosciuto alle forze dell’ordine, a seguito della querela formalizzata in data 18 dicembre 2020 dalla moglie 40enne, per reiterate condotte violente a carico della medesima. Insomma, l’uomo picchiava la moglie e la insultava.

Il quadro emerso dai racconti della stessa, che ha affermato di non riuscire più a tollerare tali angherie, in attesa di poter ricostruire tramite una serie di riscontri, fra i quali le audizioni di chi può fornire elementi di conoscenza sulla vicenda, hanno prodotto la necessità in via cautelare, di allontanare l’uomo dalla casa di famiglia, in attesa vengano esperite tali ulteriori verifiche. Egli dovrà pertanto trovarsi un’altra sistemazione, evitare di avvicinarsi per qualsiasi motivo alla moglie e sarà monitorato con attenzione dai carabinieri che lo hanno ammonito affinché osservi le prescrizioni impostegli dalla magistratura, a scanso di provvedimenti più gravi.