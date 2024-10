Un uomo di 51 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, violenza privata, lesioni personali e minacce aggravate nei confronti della sua ex moglie.

Il provvedimento di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari e dalla Procura della Repubblica di Lecco, è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Samassi, con la collaborazione del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Il 51enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato rintracciato nel centro di Samassi. Dopo essere stato condotto in caserma per il fotosegnalamento e l'espletamento delle formalità di rito, l'uomo è stato portato nella propria abitazione dove dovrà scontare un anno per i reati contestati.