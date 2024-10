Nella tarda serata di ieri i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Tempio Pausania hanno arrestato in flagranza di reato Franco Melis, di 53 anni, pluripregiudicato del posto.

I militari sono intervenuti presso la sua abitazione allertati da una telefonata della moglie.

Sul posto hanno sorpreso l’uomo mentre maltrattava la moglie, colpendola anche più volte e con violenza.

Per questo motivo Melis è stato accompagnato in caserma dove si trova tuttora trattenuto in stato di arresto, in attesa dell’udienza di convalida, che avrà luogo domani presso il Tribunale di Tempio.