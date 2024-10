Nel pomeriggio di ieri, sulla linea di emergenza 113, è pervenuta una richiesta di intervento per una violenta lite in famiglia in un’abitazione in un quartiere di Pirri.

Gli Agenti della Squadra Volante giunti sul posto, dopo aver provato invano a citofonare senza ottenere alcuna risposta, hanno scavalcato l’inferriata per poi bussare alla porta d’ingresso. Dopo qualche minuto ha aperto la porta un uomo, visibilmente agitato, che vedendo i due poliziotti avrebbe iniziato a inveire e urlare contro di questi.

I poliziotti, con non poca difficoltà, come da loro riferito, hanno riportato l’uomo, un 47enne cagliaritano, alla ragione.

Secondo quanto ricostruito, la violenta lite verbale coi propri genitori sarebbe scaturita per futili motivi, proseguita poi in strada quando i genitori hanno deciso di lasciare la casa.

Mentre gli agenti erano impegnati nel colloquio con l’uomo, sono arrivati i genitori e la sorella e, per evitare che la lite potesse riesplodere, le parti sono state separate e ascoltate.

I genitori avrebbero raccontato che questo episodio è l’ultimo di una lunga serie iniziata circa 17 anni fa. In questa circostanza però il figlio, dopo essere rientrato nel primo pomeriggio ubriaco, li avrebbe minacciati di morte dopo una lite sfociata per futili motivi, costringendoli ad andar via di casa per calmierare gli animi. Anche in presenza dei poliziotti, l'uomo avrebbe continuato, con maggiore veemenza, a minacciare di morte i genitori.

Anche in questura, alla vista di altri poliziotti non avrebbe esitato a minacciarli di morte e a proferire loro epiteti volgari.

Stamattina si terrà il processo con l’udienza per direttissima.