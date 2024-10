Un 50enne residente a Olbia è stato arrestato giovedì sera dalla polizia a Empoli dopo aver aggredito degli agenti di polizia e aver tentato di scagliarsi addosso al capotreno di un convoglio regionale diretto a Livorno e fermo alla stazione ferroviaria.

Secondo quanto appreso, gli uomini del locale Commissariato erano stati allertati in quanto il passeggero sarebbe stato visto mentre maltrattava il proprio cane. Due poliziotti, a causa dei morsi e dei pugni al volto che gli sarebbero stati inferti dal passeggero, sono stati medicati al pronto soccorso, con prognosi di cinque e sette giorni.

L'uomo è ora accusato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale oltre che del maltrattamento di animali per cui è scattata una segnalazione.

In seguito al processo per direttissima di questa mattina è stato disposto, assieme alla convalida dell'arresto, il divieto di dimora a Firenze oltre al foglio di via dal comune di Empoli per la durata di tre anni.