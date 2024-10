Grandine e pioggia con forti raffiche di vento si sono abbattuti nel pomeriggio sul centro e nord Sardegna, in particolare in Gallura, dove il maltempo ha colpito in maniera importante il comune di Calangianus.

Le intense precipitazioni sono durate circa un'ora provocando rallentamenti sulle strade e mandando in tilt la viabilità a causa della scarsa visibilità e dell'asfalto bagnato. Danni ai vigneti e alberi da frutto, investiti in pieno da grossi chicchi di grandine.

I problemi maggiori sulla SS 131 all'altezza dell'altopiano di Campeda, dove la carreggiata è stata completamente coperta dalla grandine. Molti automobilisti e camionisti hanno preferito fermarsi nelle piazzole di sosta in attesa di un miglioramento del tempo. Nessuna richiesta di intervento ai vigili del fuoco o alla polstrada, ma molti disagi per chi era in viaggio.

Passato il peggio, a Calangianus un timido sole ha fatto nuovamente capolino consentendo agli agricoltori e ai proprietari dei tanti vigneti della zona di fare la conta dei danni.