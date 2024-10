Il forte vento che da ieri sta soffiando in Sardegna con raffiche di maestrale sino a quasi 60 chilometri orari ha creato diversi disagi, non esenti da danni e pericoli, soprattutto nel Sassarese e nel Cagliaritano.

Intorno alle 2 di stanotte la squadra di Sassari è intervenuta sulla strada provinciale 48 in località Lu Padru e successivamente sulla Statale 200 al chilometro 17, dove stavano già operando i barracelli di Sorso, per la presenza di alberi che invadevano la sede stradale.

Anche a La Maddalena diversi gli interventi nella notte per grondaie pericolanti, caduta pali, insegne luminose. ancora in corso un intervento per la caduta di un albero sull'isola di Caprera.

Le squadre di Olbia e Tempio sono intervenute soprattutto per quanto riguarda il crollo di cornicioni e alberi divelti. Intorno alle 6 di questa mattina, i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in via Pisa per il crollo di un’abbondante porzione di un cornicione a sbalzo. Tre autovetture sono state danneggiate dai macigni volati a terra da una decina di metri. Fortunatamente non si segnalano feriti. La via è stata chiusa e la squadra ha provveduto a mettere in sicurezza le auto e a bonificare l'area.

I vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti la scorsa notte in via Toscanini a Serdiana, vicino al campo sportivo, per mettere in sicurezza l'area dopo la caduta di un albero sradicato dalle forti raffiche. Nessuna persona risulta coinvolta, per fortuna in quel momento non erano in transito veicoli o pedoni. I vigili del fuoco hanno provveduto al taglio della pianta liberando la sede stradale.

Un altro intervento è stato effettuato nella notte dalla squadra del distaccamento San Vito, a Villasimius, per la messa in sicurezza di una tettoia su una struttura privata. Altri interventi sono in corso sulla strada Statale 195 per la caduta di alberi sulla sede stradale.