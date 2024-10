Si è trattato di una vera "bomba d'acqua" quella caduta ieri a Sorso dove in un giorno, ma la fase maggiore si è concentrata in circa tre ore, sono caduti 105 millimetri di pioggia, un quinto di un intero anno.

Da quando esiste la Stazione meteo situata proprio nella zona (da circa 18 anni) non era mai caduta tanta acqua, il record precedente era di 54,6 mm in un sol giorno. "A causare il nubifragio di ieri è stata una cella convettiva - ha spiegato Carlo Dessy del Dipartimento Meteoclimatico dell'Arpa Sardegna - è stata una giornata anomala.

Se si prendono in considerazione i dati storici della Stazione di Sorso si nota che la media annua di pioggia è di 509 mm. Mentre in giugno la media delle precipitazioni, sempre a Sorso, è di 18 mm con un massimo registrato sino a due giorni fa in questo mese di 48 millimetri".