La stagione più fredda è arrivata anche in Sardegna. Sul Bruncu Spina, nella notte e in mattinata, sono caduti i primi fiocchi di neve.

Qualche fiocco anche alle porte di Fonni seppure non abbastanza per coprire l'asfalto delle strade.

Che il gelo del weekend potesse essere seguito dalle prime nevicate della stagione era previsto, ma dopo il caldo delle scorse settimane, forse, in pochi erano preparati a questa bianca sorpresa.

Nel centro più alto dell'isola la temperatura minima prevista per la giornata di oggi è di 1°C.

Rovesci e temporali sono previsti in tutta l'isola, specie nel centro e nel settore occidentale. Più contenute le piogge lungo la costa orientale.