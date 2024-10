E’ proprio il caso di dirlo, questo post su Instagram vince il premio allerta meteo 2018. Capita che, soprattutto sui social, diventi sconsiderato e offensivo, soprattutto chi di ignoranza sicuramente ne fa una virtù, non conoscere le regole, i modi e gli atteggiamenti consoni quali il rispetto, la conoscenza e ancor peggio, cosa significa un’allerta meteo. Ancor peggio, utilizzare modi arroganti, con offese e parolacce: salvo poi trovare chi, dall’altra parte, in maniera saggia e più consona, pubblica sulla fan page personale quanto è accaduto: “Ajò craba, metti la ca… di allerta meteo”.

E’ capitato un caso abbastanza singolare, dove un adolescente si è spinto oltre i consueti canoni di buon comportamento, dove nel contesto tutti possono considerare come episodio grave, da maleducati e sconsiderati. Un post che è stato creato in questo ore da “mani anonime” (che tanto sconosciute non sono), diventato poi virale. Denuncia da parte dell'interessato verso chi si è degnato di poca finezza? No, meglio una lezione di sana educazione civica.

La reazione del sindaco di Carbonia, Paola Massidda non si è fatta attendere: “Nelle prossime ore contatterò i genitori e inviterò il giovane concittadino che ha scritto questo post in Comune, per spiegargli come funziona il sistema della Protezione Civile e i poteri del Sindaco in ordine alla prevenzione dei danni, da eventuali calamità naturali”.