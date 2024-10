Una settimana di maltempo e freddo in Sardegna. Lo da sapere il meteorologo Antonio Sanò, de ilMeteo.it. "Vento forte e neve soprattutto al centro-sud, con fenomeni residui al nord che continua ad essere colpito da una grave siccità", spiega. L'aria artica ha fatto irruzione ieri sull'Italia raggiungendo il Mar Mediterraneo e generando un vortice ciclonico che porterà tempo perturbato soprattutto al Centro-Sud e in alcuni casi anche al Nord.

I venti - spiega Sanò - ruoteranno in senso antiorario attorno al vortice per cui soffieranno freddi di Bora e Grecale al Nord e porteranno nubi cariche di pioggia su Sardegna, Lazio, Campania, Umbria e a tratti anche Basilicata, Puglia e Sicilia. Le precipitazioni si presenteranno principalmente sotto forma di pioggia o temporale al Centro-Sud, mentre al Nord, date le temperature molto basse, potranno essere nevose fino in pianura sul Piemonte e sull'Emilia.

Nevicate in Sardegna a partire dai 7-900 metri, oltre i 1200-1400 metri al Sud. Per Sanò questa situazione si protrarrà almeno fino a venerdì 3 marzo, dopodichè l'alta pressione potrebbe di nuovo conquistare l'Italia riportando il sole su gran parte delle regioni.